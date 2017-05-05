Kayseri'de evlendirme vaadiyle gasp iddiası

– Çocuklarını evlendirmek için Çankırı’dan Şanlıurfa’ya giden ailenin 40 bin lirası ve 22 bin lira değerindeki altınlarını gasbettikleri öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) – Çocuklarını evlendirmek isteyen ailenin, 40 bin lirası ve 22 bin lira değerindeki altınlarını gasbettikleri iddia edilen 5 zanlı, Kayseri’de gözaltına alındı.

Çankırı’da yaşayan Aslı Ş. ve Kemal Ş, tanıdıkları vasıtasıyla Şanlıurfa’ya giderek çocukları Ali Ş’ye kız istedi. Aile, burada gelin adayı Meral K’nin “ailem” diye tanıştırdığı kişilere 10 bin lira başlık parası verip, kuyumcudan da 22 bin lira değerinde altın aldı.

Gelin adayı Meral K. ve yakını Neslihan T. ile memleketlerine dönmek üzere otobüsle yolan çıkan aile, Şanlıurfa’ya kız istemeye giderken arızalanan araçlarını almak amacıyla Kayseri’ye uğradı.

Aile, Kayseri Otogarı yakınlarında yürürken kendilerini Şanlıurfa’dan itibaren takip eden gelin adayının yakınları Sinan B, Memiş O. ve Ali Ç’nin saldırısına uğradı.

Zanlılar, yerde sürüdükleri damat adayı Ali Ş’nin içinde 22 bin liralık altın ile 40 bin lira bulunan çantasını zorla alarak araçla kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep’te 4 adrese düzenledikleri operasyonda gelin adayı Meral K. ile 4 yakınını gözaltına aldı.

Kayseri’ye getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.