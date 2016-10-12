Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
– Açığa alınan 16 emniyet personeline yönelik operasyon başlatıldı
12 Ekim 2016 Çarşamba, 10:35
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan 16 emniyet personelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce açığa alınan, aralarında komiserlerin de bulunduğu 16 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Zanlılara yönelik gözaltı işlemleri sürüyor.