Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finansörlerinden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, 1989’da eğitim gördüğü üniversitede dönem birincisiyken örgüte kazandırılan ve örgütün evlerinde yetiştirildiği, kapatılan kurumlarında görev aldığı, bazı örgüt mensupları ile Kayseri Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği’ni kurduğu, örgüte ait kitapların bayiliğini yaptığı, bazı esnafı dolandırdığı ve 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra yurt dışına kaçıp, daha sonra Kayseri’ye döndüğü öne sürülen Mustafa Y’yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, zanlının ikametinde yaptıkları aramada, örgüte sağlanan finanslara ilişkin çekler ile çok sayıda doküman, 28 bin 150 dolar, 7 adet 1 dolar ve örgüt ele başına ait kitaplar buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.