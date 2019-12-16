Kayseri'de “Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek” etkinliği
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı düzenlendi.
İl genelinde toplam 14 okul, Anadolu Mektebi mensubu 150 öğrencinin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen programın ilk etabı Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) konferans salonunda yapıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, programın Kayseri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
"Bizim neslimiz Necip Fazıl'la büyüdü. Tabiri caizse ruhumuzu ilmek ilmek dokudu" diyen Ekici, gençlerin Necip Fazıl'ı okuyup anlamasının önemli olduğunu söyledi.
Öğrencilere, yazarların düşüncelerini iyi anlamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Ekinci, şunları kaydetti:
"Necip Fazıl'ın kitap aralarındaki, satır aralarındaki düşünceleri ve fikirlerinin hiçbir zaman boşa gitmemesi, boşta kalmaması gerekiyor. Hepsinin günlük anlamda yaşantıya dönüşmesi gerekiyor. Sizlerden kendi geleceğinizi kurmanız noktasında, medeniyetimizi tekrardan inşa etme konusunda ümitvarız. Anadolumuzun mektep olma özelliğini gerçek hayatınızda yaşayacağınızdan ümitvarız."
– "Amacımız, milli manevi değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek"
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu da gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere, yerli ve milli şairlerin eserlerini okutarak kimlik kazandırmak istediklerini belirtti.
Anadolu Mektebi'nin ilkelerinden bahseden Malkoçoğlu, "Anadolu Mektebi'nin ilkelerinde, çalışkan olmak, aileye önem vermek, hayatta hiç kimseye zarar vermeden yaşamak, doğru sözlü olmak gibi ilkeler var. Bu ilkeleri öğrencinin hayatında yer edinmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Program daha sonra 4 farklı okuldan katılan öğrencilerin, Necip Fazıl'ın eserlerinden hareketle düşüncelerini anlatmasıyla devam etti.
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