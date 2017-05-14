Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Kayseri’den Ankara istikametine seyreden Veli Yardımcı (32) idaresindeki 35 EC 736 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçerek, Sami Ürek’in (57) kullandığı 16 VZ 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Veli ve eşi Selda Yardımcı ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Ürek, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yardımcı çiftinin 4 yaşındaki çocukları, hastaneye kaldırıldı.