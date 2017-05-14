  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
14 Mayıs 2017 Pazar

Ana Sayfa   >   Genel   >   Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:45

Benzer Konular

Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 12 yaralı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Kayseri’den Ankara istikametine seyreden Veli Yardımcı (32) idaresindeki 35 EC 736 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçerek, Sami Ürek’in (57) kullandığı 16 VZ 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Veli ve eşi Selda Yardımcı ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Ürek, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yardımcı çiftinin 4 yaşındaki çocukları, hastaneye kaldırıldı.

3 ölü 1 yaralı trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com