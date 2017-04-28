Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun kaybolması

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de balık tutmaya çalışırken Kızılırmak’a düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’ndeki dedesi Mehmet Savaş’ı ziyarete gelen ve burada iki arkadaşıyla balık tutmaya çalıştığı sırada ırmağa düşürdüğü terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düşen 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Çağlar Özcan’ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Çalışmalara Mersin’den 4, Konya’dan 3 dalgıç polis, AFAD ve UMKE ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor. 2 günde ırmakta yaklaşık 6 kilometrelik alanı tarayan ekip, aramayı sürdürüyor.

Çağlar’ın dedesi Mahmut Savaş, yaptığı açıklamada, okullar TEOG sınavı nedeniyle tatil olunca torununu gezmeye getirdiğini belirterek, “Torunum 13 yaşında. Devletimizden Allah razı olsun, en güzelini yapıyorlar. 2 arkadaşıyla balık tutmak için ırmağın kenarına gittiler. Ayağındaki terliği düşürmüş, onu almak isterken ayağı kaymış, bir daha da kurtulamamış. Devletimizden de Allah razı olsun, arama çalışmaları sürüyor ama biraz daha takviye yapılırsa memnun oluruz.” şeklinde konuştu.

Abdulkadir Taşkın da 2 gündür kaybolan kuzenine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Devletimizden Allah razı olsun, buraya balık adam polisleri gönderdi. Yetersiz olduğunu söyledik, arkasına bir grup daha gönderdiler. Acımız büyük, biz sadece çocuğa ulaşmak istiyoruz. Artık hayatta olup olmadığı ümidini kestik. Biz cenazemize ulaşmak istiyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bunu dinlediği zaman bu sese kulak verecektir. Bu kadar derdin içinde bir meşguliyet de biz veriyoruz kendilerine. Eğer burada balık adamların sayısı artırılırsa 7 kişi değil de 10-15 kişi olursa biz bundan çok mutlu olacağız. Biz çocuğumuza ulaşmak istiyoruz.”