Kayseri'de iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 esnaf ve iş adamı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı” suçlamasıyla esnaf ve iş adamlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda A.B, A.O.B, H.K, İ.H.G, N.B, N.K, S.G. ve S.Ü gözaltına alındı. Firari B.G’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.