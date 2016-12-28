Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
– Evinde 30 bin paket sigara bulunan Suriyeli gözaltına alındı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Suriyelinin evinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde Suriye uyruklu M.R.B’nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 30 bin paket sigara bulundu.
Gözaltına alınan M.R.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.