Ana Sayfa   >   Genel   >   Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

– Evinde 30 bin paket sigara bulunan Suriyeli gözaltına alındı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10

Benzer Konular

Erciyes Üniversitesi'nde gerginlik
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Antarktika'ya ikinci Türk seferi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Suriyelinin evinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde Suriye uyruklu M.R.B’nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 30 bin paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan M.R.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

kaçak sigara kayseri Suriyeli

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet