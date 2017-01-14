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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:55

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 70 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Sivas karayolu kent girişindeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, kutulara gizlenmiş 70 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili R.T. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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