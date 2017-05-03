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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:50

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de polis ekiplerince yapılan operasyonda, tırın yakıt deposuna gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya yolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada tırın yakıt deposuna gizlenmiş 3 bin paket kaçak sigara buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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