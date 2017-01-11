Kayseri'de kaçak silah operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki ayrı operasyonda ikisi kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Kayseri kent merkezinde E.T’nin evinde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda S.T’nin evinde ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 kuru sıkı tabanca ve 60 kuru sıkı tabanca mermisi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.