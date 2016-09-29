Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, eski konutları yıkmak için ilk balyozu ev sahipleri ve belediye başkanı birlikte vurdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Seyrani Mahallesindeki eski konutları yıkarak yerine daha modern, yeşil, yaşanabilir ve sağlıklı yaşam alanları inşa edeceklerini söyledi.

Kentsel dönüşümün uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Seyrani Mahallesindeki yasal süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra Kocasinan belediyesi ve Büyükşehir belediyesi olarak bölgenin planlamasını yaptık. Çok şükür proje tamamlandıktan sonra, Seyrani Mahallesinde ilk adımı atıyoruz. Burası 8 blokluk bir bölgeyi kapsıyor. Bugün ilk bloğun yıkımıyla işe başlıyoruz. Gecekondu, eski binalar yıkılarak bunların yerine yeni binalar oluşacak. Şehrimize yakışır binalar oluşturacağız. Burada sadece binalar yapmıyoruz. Yeni çehresiyle birlikte her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturacağız”.

Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesinin şehrin yüzü konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, “Mahallemiz hava yolu ile Kayseri’ye gelen misafirlerimizin görebileceği bir güzergah üzerindedir. Bu nedenle şehrimize yakışmayan bu görüntünün en kısa zamanda ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

Projenin, 400 bin metrekare alanı kapsadığını dile getiren Çolakbayrakdar, 3 bin 472 dairelik 62 blok inşa edileceğini ve 216 bin 311 metrekare yeşil alan oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar ve ev sahipleri balyozla yıkımı başlattı.