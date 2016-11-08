Kayseri'de öldürülen banka müdürü

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Develi ilçesinde bir banka şubesinde temizlik işçisi olarak çalışan kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen bankanın şube müdürü 35 yaşındaki Recep Taştan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taştan için Hunat Camisi’nde düzenlenen törene ailesi, yakınları, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Eşinin Türk bayrağı örtülen tabutuna sarılan Canan Taştan, “Beni nasıl bıraktın aşkım. Bütün arkadaşların gelmiş, hepsi buradalar, ne olur kalk.” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Taştan’ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Taştan’ın, evli ve bir kız çocuğu babası olduğu, şube müdürlüğüne de yaklaşık 2 ay önce atandığı öğrenildi.

Develi ilçesindeki bir banka şubesinde çalışan A.Y’nin boşanma davası açtığı eşi Nurettin Y, şubeye gelerek, güvenlik görevlisini rehin aldıktan sonra şube müdürü Recep Taştan’ı tüfekle öldürmüştü. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında silahla yaralanan Nurettin Y. de hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştü.

Yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıkan Nurettin Y’nin, eşi A.Y’ye yönelik saldırgan davranışlarından dolayı koruma verildiği, olaydan bir süre önce de banka şubesine gelerek Recep Taştan’ı eşini işten çıkarması yönünde tehdit ettiği öğrenildi.