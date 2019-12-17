Kayseri'de otomobilin çarptığı köpek yavrusunun bacağına platin takıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 aylık köpek yavrusunun bacağına platin takıldı.

Tomarza ilçesinde bacağı kırık dolaşan sokak köpeğini gören bir vatandaş, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneğine bildirdi.

Dernek üyeleri tarafından alınan köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesine getirildi. Veterinerlerin yaptığı incelemede sağ ön bacağında çok parçalı kırık ve yanlış kaynama tespit edilen köpeğe, ameliyatla platin takıldı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Atalan, AA muhabirine, 5 aylık köpeğin sağ ön bacağının fonksiyonlarını yerine getiremediğini söyledi.

Röntgen bulgularına göre, kırığın yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiğini anlatan Atalan, şöyle konuştu:

"Kırıkta zamana bağlı değişimler vardı, bu şekilde yürümesinin hiç mümkün olmayacağını düşündük. Hayvanseverlerin de talep etmesi üzerine köpeğimizin operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 ayda köpeğin yere basacağını tahmin ediyoruz. Sağlık durumu iyi. Yapılan müdahaleler sonucu fonksiyonların tamamen yerine gelmesini bekliyoruz."

– "Ameliyat masraflarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi"

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince köpeğe sahip çıktığını belirterek, "Bunun en güzel örneği ERÜ Veteriner Fakültesi ile Büyükşehir Belediyesinin protokol imzalamasıdır." dedi.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin ameliyat masraflarını Büyükşehir Belediyesinin üstlendiğini bildiren Yıldırım, "Ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakımlarını da dernek olarak üstleniyoruz. Köpek, tekrar özel kliniğe götürülecek." diye konuştu.

Yıldırım, vatandaşların trafik kazasında yaralanan hayvanlar konusunda duyarlı olmasını istedi.