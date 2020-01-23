Kayseri'de özel çocuklar “ters ev”i gezdi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel çocuklar, yataktan mutfak eşyalarına tüm aksesuarların ters konumlandırıldığı "ters ev"in konuğu oldu.
Kayseri'de Oymaağaç mevkisindeki bir alışveriş merkezi yanında faaliyet gösteren, bir evde bulunan her türlü eşyanın tavandan sarktığı ve insanın yer algısını ters yüz eden "ters ev"e konuk olan çocuklar, neşeli dakikalar yaşadı.
Temelindeki eğimli açı nedeniyle içine girildiği an baş dönmesi hissi veren ters eve ilk adımını atan çocuklar yürümekte zorlansa da kısa sürede uyum sağlayıp mekanın tadını çıkardı.
Ters duran ev eşyalarını dikkatle inceleyen ve şaşkınlıklarını gizlemeyen çocuklar, fotoğraf çektirdi.
Etkinliği gerçekleştiren Berksoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Rahime Berksoy, AA muhabirine, öğrenci ve velilere farklı etkinlik alanı oluşturmak için ters evi ziyarete geldiklerini söyledi.
Çocukların bu faaliyetten mutlu olduğunu belirten Berksoy, "20 öğrencimiz velileriyle geldi. Çocuklar çok beğendi, ilk defa gördükleri için merak duygusuyla gezdiler. İlk başta çekindiler ama sonra alıştılar." diye konuştu.
Öğrenci velisi Ülfet Ersoy da etkinliğin, çocuklara karne hediyesi olduğunu söyledi.
Çocukların ters evde büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadığını dile getiren Ersoy, "Çocuklar için değişik bir etkinlik oldu. Kızımı ve oğlumu getirdim. Çok mutlu oldular. Zaten heyecan yaşayan çocuklara sahibiz, evi ilk gördüklerinde çok şaşırdılar. Değişik, güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.
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