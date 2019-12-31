Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BENZER HABERLER
-
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti
-
Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın
-
Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması
-
Eskişehir Valisi Çakacak'tan birimlere yılbaşı ziyareti
-
GÜNCELLEME – Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
-
Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.