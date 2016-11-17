Kayseri'de sigara kaçakçılığı
17 Kasım 2016 Perşembe, 23:00
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir otomobilde 43 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramalarda 43 bin 900 paket kaçak sigara bulundu.
Otomobil sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.