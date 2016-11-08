Kayseri'de sigara kaçakçılığı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir kamyonette 12 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Sivas Karayolundaki kontrol noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 12 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.G.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.