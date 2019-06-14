Kayseri'de “Sosyal Uyum Çalıştayı”
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.
Bir otelde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Kayseri Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşcı, etkinliğin yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplumda sığınmacılarla ilgili yanlış algıların olduğunu belirten Taşcı, Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girdikleri, araçları için vergi ödemedikleri, TOKİ konutlarından aldıkları şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bunların kanunlara aykırı iddialar olduğunu anlattı.
Göç idaresi Genel Müdürlüğünde görevli göç uzmanı Ali Rıza Beşkat ise Türkiye'de 192 farklı uyruktan 5 milyonun üzerinde yabancının yaşadığını vurguladı.
Beşkat, yabancı uyruklu kişilerin sadece bavullarını almadığını kendi kültürünü de yanında getirdiklerini aktardı.
Uyum konusunun bu noktada önem kazandığını anlatan Beşkat, gelişmiş ülkelerde zorunlu olarak yabancı uyruklu kişilerin uyum kurslarına gönderildiğini kaydetti.
Çalıştay, yabancıların hakları, yükümlülükleri ve sosyal uyumları, yabancıların sosyal uyumları ve doğru bilinen yanlışlar, hak ve mükellefiyetlerin uygulanabilmesi için takip edilecek süreçler ve ilgili kurumlar, MEB tarafından yabancıların okul kaydı ve yönlendirme işlemleri, yabancıların uyum güçlükleri, nedenleri ve saha gözlemleri konularında yapılan sunumlarla devam etti.
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Kayseri'de “Sosyal Uyum Çalıştayı”
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