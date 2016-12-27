Kayseri'de şüpheli ölüm

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yunis Yavuz’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık görevlileriyle eve giren ekipler, Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz’un servis şoförlüğü yaptığı ve yaklaşık 10 ay önce eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.