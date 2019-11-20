Kayseri'de “Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar” söyleşisi
KAYSERİ (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA ) Kayseri il temsilciliği tarafından "Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar" konulu söyleşi düzenledi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri Spor İl Müdürü Murat Eskici, TÜGVA İl Temsilcisi Murat Tuna, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan İl temsilcisi Murat Tuna, Türkiye'ye kurulacak açık tuzakların karşısında Çanakkale ruhuyla, gizli kurulan tuzakların karşısında da 15 Temmuz ruhuyla daima hazır ve nöbette olduklarını söyledi.
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu da Bizans'ın dönemin süper gücü olmasına rağmen Osmanlı'nın devlet kurduğunu hatırlatarak, bugün de şimdiki süper güce rağmen bölgedeki varlığımızı sürdüreceğimizi belirtti.
Osmanlının Orhangazi döneminde Rumeli'ye geçerek ilk defa Avrupayla buluştuğu fakat onların müttefiki ve hiçbir zaman Avrupalı olmadığını vurgulayan Bahadıroğlu, "Avrupa'ya ayak basılır, Avrupa topraklarıyla buluşulur ama onlar gibi giyinilmez, onlar gibi düşünülmez, onlar gibi yaşanmaz ve onlar gibi inanılmaz." dedi.
Tarihin sadece geçmişi anlatmadığını geleceği de anlattığını dile getiren Bahadıroğlu şunları kaydetti:
"Problemleri çözmek için başvurabileceğimiz en büyük ve ilk kaynağın tarih olduğunu düşünüyorum. Osmanlıyı Osmanlı yapan şey, vazgeçmemesi, pes etmemesi, hele bir dursun dememesidir. Yani bugün yapılması gereken işi bugün yapmasıdır. Allah, vazgeçmediği için Fatih'e İstanbul'u verdi, pes etmediği için Yavuz Sultan Selim'e hilafet verdi. Biz de pes etmezsek bize de tekrar eski sınırlarımızı ihsan eder. Petrol yataklarına bizi tekrar ulaştırır. Bizden çaldıklarını bize tekrar verdirir. İş, gençlerimizi eğitmek."
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Kayseri'de “Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar” söyleşisi
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