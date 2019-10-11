Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de telefonda kendilerini polis ve hakim olarak tanıttıkları kişinin 200 bin lira değerindeki altınları ile 23 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, C.Y'yi (36) telefonla arayarak kendilerini polis ve hakim olarak tanıtan şüpheliler, isminin terör soruşturmasında geçtiğini söyleyerek, banka hesaplarında ve evinde bulunan paraları istedi.
Paniğe kapılan C.Y, Pınarbaşı ilçesindeki banka şubesinden şüphelilerin kendisine verdiği hesaba 23 bin lira yatırdı.
Daha sonra C.Y. zanlıların kendisi yönlendirmesiyle evinde bulunan 200 bin lira değerindeki altını da poşete koyarak Anbar Mahallesi'nde yol kenarına bıraktı.
Olayı öğrenen C.Y'nin eşi, dolandırıldıklarını düşünerek durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Aksaray ve Niğde'de oldukları tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Y.B.A, H.A, H.M. ve İ.S. gözaltına alındı. Yakalanacağını anlayıp kiralık araçla kaçmaya çalışan A.K. ise kovalamaca sonucu Aksaray-Adana kara yolunda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
-
Güney Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu
-
Kurtardığı yavru kediyi sahiplendi
-
Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası
-
Okçulukta final heyecanı
-
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de
-
“Gençlik Parkı'nın kültür parkı olması için Mansur Bey'le görüşüyoruz”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.