Kayseri'de toplu taşıma şoförlerine seminer

KAYSERİ (AA) – İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce toplu taşıma şoförlerine seminer verildi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, halk otobüsü, okul ve işçi servisleri ile ticari taksi şoförlerine trafikte uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, seminerde yaptığı konuşmada, trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında şoförlere bilgi verdi.

Kazaların önüne geçebilmek için kurallara uyulması gerektiğini ifade eden İbişoğlu, şunları kaydetti:

“Trafikte en fazla yapılan ihlal, 45 bin 953’le aşırı hız. Bunun peşinden 23 bin 279’la hatalı park gelmektedir. Denetimlerde tespit edilen, 145 bin 650 hataya karşılık 34 milyon 657 bin liralık ceza kesildi. Maalesef yapılan hatalar trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Geçen yıla baktığımızda 2 bin 591 kazanın meydana geldiğini, 4 bin 16 kişinin yaralandığını ve maalesef 13 kişinin de hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımızda ise meydana gelen trafik kazasının bin 714 olduğunu ve geçen yıla oranla kazalarda yüzde 14’lük bir azalma olduğunu görüyoruz. Kazalar önceki yıllara göre azalma gösterse de biz hiç olmamasını istiyoruz. Bunun için de trafikte daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyoruz.”