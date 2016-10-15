Kayseri'de “toprağa gömülü savaş uçağı bulunduğu” iddiası

KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bazı gazetelerde yer alan kentte “toprağa gömülü savaş uçakları bulunduğu” yönündeki haberlere ilişkin, “İlk aldığımız bilgilere göre toprağın altında savaş uçağı olması muhtemel metal yapılar tespit edildi” dedi.

Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ara verilen “nöbetçi vekillik” uygulamasının yeniden başladığını söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayel, ikinci Kurtuluş Savaşı olarak nitenlendirdiği FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların, kimsenin erişemeyeceği bir makama eriştiklerini belirtti.

Emperyalist güçlerin Türkiye içindeki hainleri her dönemde kullandığını vurgulayan Karayel, “FETÖ ile mücadele sonuna kadar devam edecek. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça yeni adımlar atılacak. Bu işin bir de ticaret ayağı var. Darbe girişiminin ardından bir çok şirkete kayyum atandı. Burada kayyumların öncelikli hedefi bu şirketleri zarara uğratmak değil, şirketlerin karlarının daha yukarılara ulaştırmak olacaktır” diye konuştu.

Karayel, Fırat Kalkanı Harekatı’nın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı tehdit oluşturan unsurların sınırlarımızdan temizlenmesi amacıyla yapıldığının altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Gerekirse Fırat’ın doğusuna da geçeriz” açıklamasını hatırlatan Karayel, “Tehdit nereden gelirse oraya müdahale ederiz” ifadelerini kullandı.

Karayel, yurt içinde PKK ile mücadelenin de hızla devam ettiğini kaydederek, “Son zamanlarda PKK’ya karşı başarılı operasyonlar yapılıyor. Kışın konaklamalarını da engellersek büyük bir darbe vurmuş oluruz” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başika’daki varlığının kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğine dikkati çeken Karayel, Türk ordusunun bazı devletler gibi emperyalist amaçlarla Irak’ta bulunmadığını, hem Irak’ın hem de Türkiye’nin güvenliği için orada olduğunu kaydetti.

Karayel, FETÖ mensubu askerlerin ordudan atılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daha başarılı operasyonlara imza atmaya başladığını belirtti.

Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bir gazetecinin “Kayseri’de toprağa gömülü savaş uçakları bulunduğuna” ilişkin haberleri hatırlatması üzerine de şöyle konuştu:

“Resmi açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. İlk aldığımız bilgilere göre toprağın altında savaş uçağı olması muhtemel metal yapılar tespit edildi. Çeşitli unsurlar tespit edildi. Bizim bildiğimiz kadarıyla çıkarılma işlemi gerçekleşmedi. Bu, eğer gerçekse, ülkemizin nasıl geri bırakıldığının en önemli göstergelerinden biri olacaktır. Bu uçakların bir kaç tanesi müzede sergilenecektir. Bunu da yakından takip ediyoruz. Eğer ortaya çıkarsa Kayserimizde belki dünyada hiç bir müzede olmayan bir kaç savaş uçağı sahibi olacak. Yeni nesiller bunları gördükçe bizim ne yapabileceğimizi, neleri yaptığımızı, aslında bunların nasıl elimizden alınarak geri bırakıldığımızı anlayacaklardır.”