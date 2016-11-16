Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
16 Kasım 2016 Çarşamba, 22:35
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri İncesu yönüne giden Yusuf Özdeve yönetimindeki 38 TH 469 plakalı kamyon ile İncesu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Çağrı Kocatürk idaresindeki 33 CUE 96 plakalı kamyon Güney Çevre Yolu’nda çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan kamyon sürücülerinden Çağrı Kocatürk olay yerinde hayatını kaybederken, başından darbe alan diğer araç sürücüsü Yusuf Özdeve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.