Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, bir yakınının kiraladığı otomobili izinsiz olarak aldıktan sonra park halindeki tıra çarpan genç yaralandı.
İddiaya göre, bir yakınının kiraladığı 38 GJ 990 plakalı otomobili izinsiz olarak kullanan Ü.Ş. (16), merkez Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi'nde, yol kenarında park halinde bulunan 38 AAY 092 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan genci çıkardı.
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.Ş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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