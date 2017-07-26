Kayseri'de trafik kazası : 2 yaralı
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:15
KAYSERİ (AA) – İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuğrul Y. yönetimindeki 06 ABG 587 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Niğde-Kayseri karayolunda İncesu Organize Sanayi Bölgesi karşısında devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İncesu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.