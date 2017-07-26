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Kayseri'de trafik kazası : 2 yaralı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:15

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KAYSERİ (AA) – İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuğrul Y. yönetimindeki 06 ABG 587 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Niğde-Kayseri karayolunda İncesu Organize Sanayi Bölgesi karşısında devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İncesu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İncesu kayseri trafik kazası

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