Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
29 Kasım 2016 Salı, 12:35
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı’nda Mustafa Kese idaresindeki 38 GT 311 plakalı otomobil, Behzat Çankaya’nın kullandığı 38 AL 440 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 AL 440 plakalı araç takla attı, diğer otomobil ise yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
Kazada, Mustafa Kese, Zeynel Altınok, Behzat ve Şerife Gizem Çankaya yaralandı.
Otomobilde sıkışan Kese ve Altınok, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.