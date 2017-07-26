Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:52
KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Dilekman idaresindeki 38 GE 673 plakalı otomobil, Gesi Kavşağı’nda, Serap Fidan’ın kullandığı 38 SA 172 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tramvay yoluna savruldu.
Kazada, sürücü Fidan ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.