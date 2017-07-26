Ana Sayfa   >   Genel   >   Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:52

Benzer Konular

Beyşehir'deki trafik kazası
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Dilekman idaresindeki 38 GE 673 plakalı otomobil, Gesi Kavşağı’nda, Serap Fidan’ın kullandığı 38 SA 172 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tramvay yoluna savruldu.

Kazada, sürücü Fidan ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

kayseri Melikgazi trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com