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Kayseri'de uyuşturcu şebekesi çökeltildi

– Uyuşturcu ticaretini yönettikleri ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 15:20
Kayseri'de uyuşturcu şebekesi çökeltildi

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de uyuşturucu ticaretini yönettikleri iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Bağevinde yapılan aramada uyarıcı hap, esrar, sentetik uyuşturucu ve metamfetaminden oluşan yaklaşık bir kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu değerlendirilen “Pala Metin” lakaplı V.Ö ile Ş.K, H.S, L.T, M.Y. ve N.N.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, şebekenin söz konusu bağevinde gizledikleri uyuşturucu maddeyi torbacılara dağıtarak satışını sağladıkları öğrenildi.

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