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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

10 Ekim 2016 Pazartesi, 11:55
Kayseri Barosu'nun olağan genel kurulu

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’deki uyuşturucu operasyonunda 128 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Küçük Mustafa Mahallesinde 66 HL 043 plakalı otomobili durduran ekipler, otomobilde bulunan Ö.M ve S.L’nin üzerinde arama yaptı.

Aramada Ö.M’nin üzerinde 15 gram uyuşturucu madde, otomobilde ise 35 gram esrar bulundu.

Ö.M’nin evinde de arama yapan ekipler, 78 gram esrar ele geçirdi.

S.L ve Ö.M, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

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