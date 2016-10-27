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27 Ekim 2016 Perşembe

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

27 Ekim 2016 Perşembe, 09:50
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir araçta yapılan aramada 507 adet ecstasy hap ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

E.B, H.B, M.D, Ö.D ve G.D’nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler 507 adet ecstasy hap ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturcu maddeye el konurken, şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kayseri Uyuşturcu operasyonu

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