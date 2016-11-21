Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde yapılan operasyonda F.Ç. ve S.G’nin üst aramasında 61,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kayseri – Malatya karayolu uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsündeki bir çantada 7 kilogram esrar bulundu. Çantanın sahibi A.Ş. gözaltına alındı.