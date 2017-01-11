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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:30

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında Şanlıurfa-Samsun seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bulunan R.U. ve E.Y’ye ait çantada 2 kilo 500 gram esrar ve 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

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