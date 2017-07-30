Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
– Otomobilin tamponuna gizlenmiş 2 kilo 120 gram metamfetamin bulundu, bir kişi gözaltına alındı
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilin tamponunda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.E’nin (37) Hakkari’den Kayseri’ye uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı otomobili Kayseri-Malatya karayolu kent girişinde durduran ekipler, dedektör köpek kullanarak yaptıkları aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 2 kilo 120 gram metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan A.E’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.