Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve S.İ'nin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında 515 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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