Kayseri'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda 52 bin 900 paket sigara ve 785 gram uyuşturucu ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram bonzai, 325 gram metamfetamin ve 128 gram esrar ele geçirdi.

Kent merkezinde durdurulan araçta 65 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 3 sentetik hap, tabanca, 35 fişek ve hassas terazi bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, kent girişinde durdurdukları tırda 52 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda, M.K, R.D, H.K, C.Ö, A.Ö, O.G, C.Y, Y.B, K.Ö, M.A, Y.A, Ş.Y. ve Y.M. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.