Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.P, K.T, Ö.Y, A.S. ile R.K. gözaltına alındı. Zanlıların ev, üst ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 36 gram metamfetamin, 56 gram toz esrar, 1,2 gram plaka esrar, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.