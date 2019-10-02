Kayseri'de yaya önceliği uygulaması yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin İncesu ve Bünyan ilçelerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında İncesu'da uygulama yapıldı.
Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, kurum amirleri, jandarma ve trafik ekipleri ile öğrenciler, kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi hazırlamış oldukları konuya ilişkin broşürleri dağıtarak, pankartları da çeşitli yerlere asarak farkındalık oluşturdu.
– Bünyan
Bünyan ilçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere, yaya geçitleri, trafik işaretçileri, geçiş üstünlüğü gibi konularda teorik eğitimler verildi.
Daha sonra uygulamalı eğitime geçildi.
-
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları
-
Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
-
Kayseri'de yaya önceliği uygulaması yapıldı
-
Konya’da şüpheli ölüm
-
Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı
-
İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.