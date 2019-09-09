Kayseri'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Zeki Yücesan İlkokulu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve veliler katıldı.
Vali Günaydın, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tekli eğitime geçilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:
"Yöneticiler ve veliler olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. 2023 yılında hedeflenen tekli öğretime geçmek için ilimizde göreve başladığım günden itibaren çalışma yapıyoruz. Bizim çocuklarımızın sabahın 6'sında yollara düşmesine gönlümüz razı değil. Çocuklarımız uykularını alacak ki, kaliteli ve sağlıklı bir eğitim görsünler. Bugün yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili eğitim görüyor. Yaklaşık 9 ay önce başlattığımız çalışmalar neticesinde çok hızlı bir şekilde 6 bin öğrencimizi ikili eğitimden tekli eğitime geçirdik. Şu an yapımı devam ede okullarımız var. İnşallah bir kaç hafta içerisinde de 2-3 okulumuzu ikili eğitimden tekli eğitime geçireceğiz."
Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, çocukları uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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