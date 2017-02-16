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Kayseri'deki bıçaklı kavga

– Olaya karışan 3 Suriyeli tutuklandı

16 Şubat 2017 Perşembe, 20:55

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 Suriyeli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar S.O. (19), İ.E.H. (22) ve M.M. (17) adliyeye getirildi. Bu sırada polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Üç zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorakçılar Mahallesi’nde Mehmet A’nın öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 100 güvenlik kamerasını incelemiş, kavgaya karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Zanlılar Suriye’ye geçmek için Kilis’e gitmek üzereyken polis ekiplerince yakalanmıştı.

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