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Kayseri'deki cinayet

– Tartıştığı iş ortağını, ateş edip üzerinden arabayla geçerek öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, metruk binada yakalandı

27 Ocak 2017 Cuma, 16:40

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de tartıştığı iş ortağını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ziraat mühendisi olan iş ortağı A.K’yi tabancayla ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen askeri personel Tunahan G’yi Köşk Caddesi’nde saklandığı metruk binada yakaladı.

Gözaltına alınan Tunahan G’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Durdane Sokak’ta, Tunahan G’nin, iş ortağı A.K’yi tabancayla ateş edip üzerinden arabayla geçerek öldürdüğü iddia edilmişti.

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