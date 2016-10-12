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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

– Gözaltına alınan 64 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Ekim 2016 Çarşamba, 11:19
Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 64 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 64 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

64 zanlı adliyeye sevk edildi FETÖ/PDY Operasyonu kayseri

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