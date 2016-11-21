Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

– Örgütün kadınlara yönelik gazete aboneliği, himmet ve çeşitli toplantılarını organize ettikleri iddiasıyla öğretmenlikten ihraç edilen ve gözaltına alınan 13 kadının emniyetteki işlemleri sürüyor

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütte “abla” olarak görev aldıkları iddiasıyla öğretmenlikten ihraç edilen ve gözaltına alınan 13 kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY’ye üye oldukları, örgüt içinde “abla” olarak görev yaptıkları, örgütün kadınlara yönelik gazete aboneliği, himmet toplama ve toplantılarını organize ettikleri iddiasıyla 672 sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve gözaltına alınan 13 kadının, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde parmak izleri alındı.

Kent merkezinde gözaltına alınan S.S.Y, B.Y, A.D, H.K, N.B, L.K, G.Ö, E.Ö, H.N, Z.B, R.A. ve H.G. ile Ankara’da yakalanan H.B, parmak izlerinin alınmasının ardından yeniden İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.