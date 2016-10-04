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Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması

– “ByLock” kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 68 kişiden 30’u adliyeye sevk edildi

04 Ekim 2016 Salı, 13:45
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 68 kişiden 30’u adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 68 kişiden 30’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturması kapsamında, ByLock programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 82 kişiden 68’i gözaltına alınmıştı.

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