Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması
– Gözaltına alınanlardan 19’u daha adliyeye sevk edildi
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, “ByLock” programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71 zanlıdan 19’u daha adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarından FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulundukları ve örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 71 kişiden 19’unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında “ByLock” kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 82 kişiden 71’i gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan 7’si tutuklanmıştı.