Kayseri'deki FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma

– Bazı dernek ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 15’i daha adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’i daha adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 42 zanlı arasında bulunan Kimse Yok Mu Derneği yöneticisi 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında “Anayasa’yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla GESİAD ve Kimse Yok mu Derneği ile Bedi Özel Eğitim Kurumlarının 65 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 42 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 14’ünün, örgüte yönelik daha önceki soruşturmalarda tutuklandığı, 9’unun da yurt dışında firari oldukları belirlenmişti.

Gözaltına alınan 42 zanlıdan GESİAD yöneticisi 9’u dün adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.