Kayseri'deki organize suç örgütü operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

“Yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması” suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç, V.İ, M.İ, M.A, H.Y, M.Ö, M.K, A.İ.Ç, N.N.Ç ve A.D’nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların hastaneye getirilişi sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Şüphelilerin yakınları, görüntü alan gazetecilere küfrederek, tehdit etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması suçlarını işlediği tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 10’u 27 Ekim’de çeşitli adreslerde gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aralamalarda 3’ü ruhsatsız 7 tabanca, 9 av tüfeği, 11 şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü, değişik çaplarda 543 fişek, 16 delici kesici alet, 3 sopa, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında sürücü belgesi, çok sayıda ve yüklü miktarda çek senet ele geçirilmişti.

Şüpheliler A.D, A.Ç. ve A.D’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.