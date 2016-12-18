Kayserideki patlamada yaralanan asker Adıyamana getirildi

Kayseri’de çarşı iznine meydana çıkan askerlere karşın düzenlenen terör saldırısında yaralanan Adıyamanlı Komanda Er Beraat Yılmaz (20), Kayseri’de kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin arkasından yakınları tarafından hastaneden alındı. Ambulansla hastaneden alınan Yılmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye getirilen Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cihan Kizir