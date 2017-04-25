Kayseri'deki PKK/KCK operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sarız ilçe belediye başkan yardımcısı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla görevine son verilen ve dün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi E.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.